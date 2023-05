Wenn Amarok ins Grünstadter Seniorenheim kommt, wird er am Eingang schon sehnsüchtig erwartet. An Rollatoren und Rollstühlen vorbei bahnt sich der Begleithund den Weg zu seinen Fans. Sein Frauchen passt derweil auf, dass die Begrüßung nicht zu wild ausfällt. Denn in Zimmer 26 wartet jemand ganz Besonderes. Zum ausführlichen Bericht geht es hier.