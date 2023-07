Ein Hund hat einem fünf Jahre alten Jungen in Saarbrücken ins Gesicht gebissen. Die Polizei sucht nach dem Vorfall vom Dienstag nach dem unbekannten Hundehalter, wie die Beamten in Saarbrücken am Donnerstag mitteilten. Der Junge kam mit einer Verletzung am Augenlid ins Krankenhaus und wurde operiert. Sein Auge sei intakt geblieben.

Den Ermittlungen zufolge hatte der Mann den Hund an einer langen Leine geführt und ihn Stöcke apportieren lassen. Daraufhin sei das Kind mit seinem Bruder auf den Hund zugelaufen - vermutlich um mit ihm zu spielen, ehe es zum Angriff kam. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.