Ein Jogger ist am Dienstagnachmittag in Heidelberg von einem freilaufenden Schäferhund attackiert worden. Statt dem Verletzten zu helfen, entfernte sich die Halterin des Hundes allerdings vom Ort des Geschehens. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, biss der Hund den 28-Jährigen in Oberschenkel und Wade, als der Sportler im Feldgebiet Bruchhäuser Weg unterwegs war. Seine Hose sei dabei beschädigt worden, davon abgesehen sei der Mann aber mit oberflächlichen Wunden und Hämatomen davongekommen. Die Hundehalterin soll die Örtlichkeit dann noch vor dem Eintreffen der Polizei mit einem weißen Volvo Kombi verlassen haben. Die Polizei Heidelberg-Süd bittet um weitere Hinweise auf die Hundehalterin unter Tel. 06221-34180.