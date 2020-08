Eine Frau ist am Sonntagabend in Mußbach von einem Hund verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sprang der Labradormischling die 50-Jährige gegen 19.50 Uhr in der Straße An der Eselshaut an und biss sie dann nach bisherigem Ermittlungsstand in den rechten Unterarm und die rechte Wade. Zwei Zeugen kamen der Frau zu Hilfe, anschließend wurde sie vom Rettungsdienst ärztlich versorgt. Der 57-jährige Hundehalter war vor Ort, laut Polizei hatte er sein Tier scheinbar nur kurz von der Leine gelassen. Der Hund wurde noch vor Eintreffen der Streife nach Hause gebracht. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet und die städtische Ordnungsbehörde informiert.