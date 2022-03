Die erste kräftigere Frühlingssonne bringt wieder Vorfälle mit sich, bei denen Hunde in Autos zurückgelassen werden und vor dem Hitzetod gerettet werden müssen. Geschehen am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz des Mannheimer Strandbads: Ein Passant informierte die Polizei um 14.45 Uhr, dass in einem Auto ein Hund sitzen und stark hecheln würde. Das Auto stand mit geschlossenen Fenstern unter einem Baum, der kaum Schatten spendete. Das Tier habe kein Wasser gehabt und Schutz unter der Armatur gesucht, berichtet die Polizei. Er habe sich außerdem nicht weiter bewegt und nicht auf Klopfen reagiert. Weitere Zeugen hätten angegeben, dass sich das Tier bereits seit rund anderthalb Stunden in dem Auto befinde.

Den Beamten blieb keine Wahl als eine Scheibe des Autos einzuschlagen, um den Hund herauszuholen. Der Zustand des Tiers habe sich gebessert, nachdem man ihm Wasser gegeben und seine Gliedmaßen gekühlt hatte. Weil die Person, die das Tier eingeschlossen hatte, immer noch nicht aufgetaucht war, nahm die Polizei den Hund mit auf die Wache und informierte die Tierrettung Rhein-Neckar. Erst dann habe sich die Halterin gemeldet. Der Hund wurde ihr übergeben, sie bekommt allerdings auch eine Anzeige, und es wird Mitteilung an das Veterinäramt gemacht.