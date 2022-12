Eine Schafsherde, auf einer Weide in Edesheim hinter dem Brühlweg aufhielt, wurde am Sonntag gegen 15.30 Uhr von einem Hund attackiert. Bei dem Hund soll es sich um einen Husky-Mischling gehandelt haben, wie die Polizei mitteilt. Der Hund, der vom Halter ohne Leine geführt wurde, soll unkontrolliert in die Herde gerannt sein und diese aufgeschreckt haben. Zudem hat der Hund mehrere Schafe gebissen und verletzt. Nach der Attacke verließ der Hundehalter mit seiner weiblichen Begleitung und dem Mischling die Örtlichkeit. Das etwa 30-jährige Paar soll noch einen kleinen Pitbull dabei gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 9550 zu melden.