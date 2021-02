Die Polizei sucht seit sieben Uhr mit Spürhunden und einem Hubschrauber nach einem 81-jährigen Vermissten in Mannheim-Waldhof. Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann wegen seines Gesundheitszustandes auf Hilfe angewiesen. In der Nacht habe er unbemerkt das Seniorenheim, in dem er lebt, verlassen. Nach Angaben der Polizei ist er 1,60 Meter groß und trägt offenbar einen grauen, halblangen Overall und Sandalen. Außerdem hat er einen Urinbeutel am Bein.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben, den Notruf zu wählen.