Seit Mitte März sind die Mitarbeiter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) aus Speyer in den versumpften Wäldern der Oberrheinregion unterwegs. Dort sind vor kurzem die ersten bekämpfungsrelevanten Sumpfwald-Stechmücken geschlüpft. Aufgrund der kühlen Frühjahrswitterung haben sich diese bisher jedoch nur langsam entwickelt.

Die Bekämpfung per Helikopter startet ab Donnerstag, 25. März. Nach Auskunft einer Kabs-Sprecherin wird im Elsass begonnen. In der Südpfalz geht es am Montag los, an diesem Tag soll es bis Ludwigshafen-Maudach gehen.

Die Arbeit für die Kabs beginnt immer mit der Bekämpfung der Sumpfwald-Stechmücken. Diese, in Frühjahrstümpeln oder Waldgräben vorkommenden Arten, treten wie die KABS informiert, häufig im April plageerregend auf. Sumpfwald-Stechmücken bleiben meist in unmittelbarer Nähe des Waldes und besitzen eher geringe Wandertendenzen, deshalb werden nur ortsnahe Flächen von der Kabs kontrolliert und behandelt. Über die Wintermonate stiegen die Grundwasserstände durch überdurchschnittliche Niederschläge an. Genügend Wasser, um die Brutstätten der Sumpfwald-Stechmücken zu füllen, ist vorhanden. Durch die späte kalte Witterung sind Flora und Fauna jedoch noch nicht so weit wie im vergangenen Jahr.

Die Tätigkeiten der Kabs werden trotz anhaltender Kontaktbeschränkungen während der Covid-19-Pandemie durchgeführt. Die im vergangenen Jahr entwickelten Maßnahmen zur Sicherheit der Mitarbeiter werden wieder zum Einsatz kommen.