Der für drei Menschen tödliche Absturz eines Hubschraubers im Herbst 2021 bei Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis ist auf einen Pilotenfehler zurückzuführen. Dies geht aus dem im Internet veröffentlichten Abschlussbericht der in Braunschweig ansässigen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hervor. Wahrscheinlich sei wegen eines Manövrierfehlers der Rotor in den Rumpf und in die Kabine des Hubschraubers eingeschlagen. Fachleute nennen diesen Vorgang „Mast-Bumping“.

Der Pilot sei als sehr erfahren und gewissenhaft beschrieben worden, heißt es in dem Bericht weiter. Der Hubschrauber war im Oktober 2021 über einem Wald in Buchen nahe der Grenze zu Hessen und Bayern abgestürzt. Alle drei aus Mittelfranken stammenden Insassen kamen ums Leben. An Bord waren der 61 Jahre alte Pilot sowie ein 18-jähriger und ein 34-jähriger Mann gewesen.

Der Helikopter vom Typ Robinson R44 war am 17. Oktober vergangenen Jahres mittags vom Verkehrslandeplatz Herzogenaurach gestartet, um nach Speyer zu fliegen.