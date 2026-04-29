In Speyer und Umgebung läuft eine Vermisstensuche. Deshalb kam laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch bei Speyer und Dudenhofen ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Es geht um eine 19-jährige Frau aus Speyer, die zuletzt am Dienstag gegen 12 Uhr gesehen worden sei. Sie habe ihre Wohnung in Speyer-West mit unbekanntem Ziel verlassen und sei bisher nicht zurückgekehrt. „Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden“, so die Polizei. Die junge Frau sei auf Medikamente angewiesen. Sie wird als schlank, 1,70 Meter groß, 51 Kilogramm schwer, mit dunklen Haaren und braunen Augen beschrieben. Bekleidet ist sie den Ermittlern zufolge wahrscheinlich mit schwarzen Leggings und einem rosafarbenen Top. Am Mittwoch sollte die Suche auch mit Hilfe von Hunden und Drohnen der Polizei fortgesetzt werden.

Die Polizei hat weitere Informationen und ein Foto der Gesuchten unter https://s.rlp.de/EcJbGVr veröffentlicht. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0621 963-23312. „Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei“, raten die Beamten.