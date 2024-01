In Grünstadt laufen am Mittwochabend „intensive polizeiliche Fahndungsmaßnahmen“, im Einsatz ist auch ein Hubschrauber. Die Beamten sind hinter einem flüchtigen Einbrecher her, den eine Frau um 8.41 Uhr in ihrer Doppelhaus-Hälfte auf frischer Tat ertappt hatte. Die Beschreibung des Mannes: Er ist 1,60 bis 1,70 Meter groß, trägt schwarze Jogginghose, olivfarbene Steppjacke und eine schwarze Mütze oder Kappe. Ober er Beute mitgenommen hat, ist derzeit offen. Die Fahnder fragen: „Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Taubengartenhohl in Grünstadt gesehen?“ Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 9632773, E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de.