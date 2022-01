Es bleibt dabei: Wer ab Mittwoch in Rheinland-Pfalz Abitur schreibt, muss während der Prüfung eine Maske tragen, Pausen sind vorgesehen. Das bekräftigte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz. Die Landesvertretung der Schülerinnen und Schüler hatten sich am Vortag gegen diese Maskenpflicht ausgesprochen, die es im Abiturjahrgang vor einem Jahr nicht gab. Damals waren die Schulen wegen der Corona-Pandemie geschlossen, die Delta-Variante breitete sich gerade aus und das Impfen hatte erst begonnen.

Hubig begründete die Anordnung mit der Omikron-Variante. Unterstützt wurde sie von Wolfgang Kohnen, Hygieniker an der Universitätsmedizin Mainz, und Mitglied im Corona-Expertenteam der Landesregierung. Omikron zeichne sich durch eine höhere Übertragbarkeit aus als die bisherigen Varianten, deshalb sei es sinnvoll, die Hygienemaßnahmen zu verstärken, sagte Kohnen. Nach den Worten Hubigs sind die Schulleiter und die Lehrkräfte, die Aufsicht führen, gehalten, für „großzügige Maskenpausen“ bei geöffneten Fenstern zu sorgen.

Im übrigen Schulbetrieb erlaubt es das Bildungsministerium nun, dass sich auch geimpfte und genesene Schüler und Lehrer mit den vom Ministerium bezahlten Tests auf das Coronavirus testen können. Dies war im November ausdrücklich ausgeschlossen worden. Nur den Ungeimpften sollten diese Tests zur Verfügung stehen.