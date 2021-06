Mit Inkrafttreten des Kita-Zukunftsgesetzes an diesem Donnerstag muss nach Einschätzung von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) „an vielen Stellen Personal aufgebaut werden“. Da Erzieherinnen und Erzieher nicht überall leicht zu finden sind, könnten auch bis zu 30 Prozent andere Fachkräfte in den Kitas arbeiten, um den Übergang zu erleichtern. Multiprofessionelle Teams aus anderen Fachkräften, wie Musiker und Schreiner, nannte die Ministerin am Montag in Mainz als Beispiele. Hauswirtschaftskräfte könnten etwa beim Tischdecken und Abräumen helfen, ergänzte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Andreas Winheller.

Fachkräfte-Offensive

Um mehr Erzieher zu gewinnen, plant Hubig eine Fachkräfte-Offensive. Die Deckelung von nur einem Azubi pro Einrichtung falle zudem weg, und es gebe extra Zeit für die Kitaleitungen für Azubis und Studierende.

Knapp zwei Jahre nach der von heftigen Debatten begleiteten Verabschiedung tritt das Gesetz am 1. Juli in vollem Umfang in Kraft. Eltern haben damit einen Rechtsanspruch auf eine täglich siebenstündige Betreuung am Stück und mehr Mitwirkungsmöglichkeiten. Für die Kita-Träger - Städte und Landkreise, Kirchen oder Wohlfahrtsverbände - gibt es ein neues System zur Personalberechnung.

Zudem gibt es jährlich ein sogenanntes Sozialraumbudget, mit dem Kita-Sozialarbeit gefördert werden kann. Es bemisst sich an der Zahl der Kinder aus Hartz-IV-Haushalten und der unter Siebenjährigen. Das Budget beträgt zunächst 50 Millionen Euro und steigt jährlich um 2,5 Prozent.