Mainz. Nach 18 Monaten Pandemie sollte in einer Woche wieder der Schulalltag beginnen. Doch die Überschwemmungen vom 15. Juli haben mindestens 17 Schulen zerstört und viele beschädigt. Trotz der Probleme durch die Flutkatastrophe will Bildungsministerin Stefanie Hubig, dass möglichst alle Kinder im Land in einen geregelten Schulbetrieb vor Ort starten. Das sei auch guten Gewissens möglich. Mindestens 75 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer seien geimpft, sagte Hubig. In Grund- und Förderschulen nahezu alle. Die Schulen hätten funktionierende Hygienekonzepte entwickelt. Zwölf Millionen Euro stelle das Land für mobile Lüftungsgeräte und CO2-Ampeln zur Verfügung. Lesen Sie unser vollständiges Interview mit der Ministerin unter