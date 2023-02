Firma schafft sich zweites Standbein

Wer rund um Landau nach einem Hotel sucht, wird neuerdings auch in Offenbach fündig. Die Zimmer befinden sich in einem Gebäude, das nicht nur durch seine originelle Fassade auffällt. Vielsagend ist auch der Name des Gewerbes.

Einen echten Narren hält nichts auf

Daniel Baudy ist Fasnachter mit Leib und Seele. Kein Wunder also, dass ihn die Absage des Umzugs in seinem Heimatdorf Herxheim schmerzt. Aufhalten lässt er sich in seinem närrischen Treiben davon aber nicht.

Second Hand heute für viele erste Adresse

Das Frühstücksservice ist unvollständig, die Jeans kaputt, und das Kind wünscht sich einen CD-Player. Wohin einkaufen, wenn das Geld knapp ist? In Landau gibt es einige Anlaufstellen. Inflation und Knappheit beleben das Geschäft mit Gebrauchtwaren.

Bürger wollen Ergotherapie nicht verlieren

Soll sich das beliebte Dorflädl zu Lasten einer gut frequentierten Ergotherapie-Praxis erweitern dürfen? Diese Frage erhitzt weiter die Gemüter in Westheim.

Kostümiert gegen Impfzwang und Krieg

Die Montagsspaziergänger waren diesmal am späten Sonntagvormittag unterwegs. Kostümiert. Unterwegs waren weniger Menschen als erwartet.

„Männliche Erzieher keine Exoten mehr“

Seit August leitet Stefan Behrens die Kindertagesstätte Martin-Luther-King, zuvor war er bereits in Lustadt in leitender Stelle tätig.