„Die Gestalt des L-förmigen Baus ist deutlich zu erkennen. Die Grundmauern stehen, die Decke ist weitestgehend aufgebracht, und in Kürze wird der Rohbau stehen“, gibt das Pirmasenser Diakoniezentrum einen Zwischenstand, was sich seit Ende April am Neubau des Hospiz Magdalena in der Waisenhausstraße getan hat.

Im Herbst soll mit den Arbeiten für die Außenanlage begonnen werden. „Ein Teil des asphaltierten Parkplatzes wird dann dem hospizeigenen Ahornhain weichen“, erklärt die Diakonie. Wie berichtet, entstehen in dem Neubau, der im Frühjahr fertig sein soll, unter anderem zwölf Einzelzimmer. Finanziert wird der rund drei Millionen Euro teure Erweiterungsbau zu einem Drittel aus Spenden und Fördergeld. Nach wie vor könnten sich Bürger beteiligen, wirbt das Diakoniezentrum etwa für Inventar- oder Baumspenden.

Auf dem Außengelände sollen unter anderem zwölf mittelgroße und drei große Spitzahornbäume Platz finden. Die Diakonie verweist zudem darauf, dass sie auch beim Betrieb des Hauses auf Spenden angewiesen ist. Sie dokumentiert den Fortschritt der Bauarbeiten auf www.neubau-hospiz.dz-ps.de.

Fragen zu Spendemöglichkeiten beantwortet Isabel Berthold unter Telefon 06331/522230, E-Mail isabel.berthold@diakoniezentrum-ps.de. Das Diakoniezentrum hat ein Spendenkonto eingerichtet: Sparkasse Südwestpfalz, Iban DE89 5425 0010 0000 0012 55, Kennwort Hospiz Haus Magdalena (für den laufenden Betrieb des Hospizes) oder Neubau Hospiz Haus Magdalena (zur Unterstützung des Neubaus).