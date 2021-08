[aktualisiert 17.45 Uhr] Die Länder sollen künftig weitgehend vor Ort festlegen können, ab wann wegen zu vieler Corona-Patienten in den Kliniken strengere Alltagsbeschränkungen greifen. Das sieht ein Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für neue Kriterien zur Bewertung der Corona-Lage vor, den das Kabinett am Dienstag auf den Weg gebracht hat. „Wesentlicher Maßstab“ für zu ergreifende Maßnahmen soll insbesondere die Anzahl aufgenommener Corona-Patienten in den Kliniken je 100.000 Einwohner in sieben Tagen sein, die sogenannte Hospitalisierungsrate. Berücksichtigt werden sollen aber auch „weitere Indikatoren“. Der Bundestag berät nun über die Neuregelung und soll sie wohl nächste Woche beschließen.

In Rheinland-Pfalz bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz zunächst bis zum 11. September der allein maßgebliche Indikator. Über die neuen Indikatoren sowie über Kriterien wird nach Auskunft des Gesundheitsministeriums vom Dienstag derzeit beraten. Mit einer Entscheidung wird nächste Woche gerechnet.

Bisher sind im Infektionsschutzgesetz feste einheitliche Werte genannt, ab welcher Sieben-Tage-Inzidenz die Länder oder Behörden vor Ort einschreiten sollen: ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zum Beispiel mit „umfassenden Schutzmaßnahmen“. Die vom Kabinett beschlossenen Pläne sind eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen von Union und SPD – das weitere Verfahren mit möglichen Änderungen liegt nun also in der Hand des Parlaments. Die Änderungen sollen an ein anderes geplantes Gesetz angehängt werden.