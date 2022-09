Städte schlagen Alarm: 1,1 Millionen Schutzsuchende

Seit Januar 2022 sind mehr Flüchtlinge nach Deutschland eingereist als das Saarland Einwohner hat. Das stellt die Kommunen vor große Herausforderungen: Die Stadt Ludwigshafen stößt langsam an die Kapazitätsgrenzen und in Kaiserslautern waren deutlich mehr Flüchtlinge gemeldet als die Stadt eigentlich aufnehmen müsste. Die hohen Zahlen liegen aber nicht nur an den Fluchtbewegungen aus der Ukraine. Zum Artikel

Erste vegane Bedientheke in der Pfalz

Links Fleisch, rechts Käse; das gehört der Vergangenheit an. Veganer müssen im Landauer Rewe-Markt keinen Bogen mehr um die Bedientheke machen. Denn seit Montag gibt es dort auch pflanzliche Alternativprodukte. Der Markt will damit dem Trend des bewussteren Ernährens nachgehen. Und hofft, auch Kritiker überzeugen zu können. Zum Artikel

Hat Andreas S. Rocker beauftragt, Zeugen zu verprügeln?

Im Polizistenmordprozess gibt es neue Vorwürfe gegen Andreas S: Einschüchterung von zwei ehemaligen Jagdfreunden gegen Herausgabe der Akte. Eine Vernehmung am Mittwoch könnte den Hauptangeklagten schwer belasten. Das Ganze hat mit dem Zeichen „1 %“ zu tun. Zum Artikel

Doch keine Klage gegen die ADD: Kaiserslautern kann bald wieder investieren

Ohne einen von der ADD genehmigten Etat durfte Kaiserslautern kaum Geld ausgeben. Nun nimmt die Stadt den Widerspruch gegen die Haushaltsverfügung der Aufsichtsbehörde ADD zurück. Damit ist der Weg zu einem genehmigten Haushalt geebnet, so dass Kaiserslautern wieder handlungsfähig wird. Zum Artikel

Ehemaliges Opel-Gelände: Bis zu 2000 Arbeitsplätze in der Batteriezellfertigung

Im Herbst wird ein Teil der Opel-Hallen abgerissen, 2025 sollen auf der Fläche bereits die ersten Produkte entstehen: So lautet der Plan des Batteriezellherstellers ACC (Automotive Cells Company). Das Unternehmen will in Kaiserslautern stark wachsen; derzeit beschäftigt es genau elf Menschen, darunter einen erfahrenen Opelaner. Zum Artikel

Rätsel um Flutvideos bleiben

Jetzt verspricht Innenminister Lewentz (SPD) selbst Aufklärung, wem die Polizei-Videos aus dem Ahrtal wann vorlagen. Die CDU wirft ihm „Rundumversagen“ vor, die AfD fordert seinen Rücktritt. Zum Artikel