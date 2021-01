Horst Eckel ist wieder zu Hause. Der letzte lebende Fußball-Weltmeister von 1954 ist am Montag von seinem Fitnesstrainer Jamil Shanab in Annweiler aus der Reha-Klinik abgeholt worden. Der 88 Jahre alte Eckel war am 22. Dezember zu Hause in Vogelbach gestürzt. Er hatte sich dabei unter anderem Rippenbrüche, eine Gehirnerschütterung sowie einen Nasen- und Kieferbruch zugezogen. Der Unfall löste große Sorge aus. Eckel musste in die Universitätsklinik Homburg gebracht werden. Der letzte noch lebende Spieler der legendären deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die 1954 im Endspiel gegen Ungarn die Weltmeisterschaft gewann, kam nach der Behandlung und einem stationärem Aufenthalt in Homburg in die Landauer Rehaklinik. Darauf legte seine Tochter Dagmar wert. Wegen der hohen Infektionsgefahr mit dem Coronavirus in Krankenhäusern sei dies keine leichte Entscheidung gewesen. „Jeder Schritt muss genau überlegt sein“, sagte Dagmar Eckel damals. Die schnelle Rekonvaleszenz von Horst Eckel ist bemerkenswert.

Horst Eckel mit seinem Fitnesstrainer Jamil Shanab. Foto: Jamil Shanab

Sie ist aber auch ein Ergebnis von den regelmäßigen Fitnesseinheiten Eckels mit dem Ludwigshafener Jamil Shanab. Einmal wöchentlich trainiert Shanab mit Eckel. Kommende Woche werden die Fitnesseinheiten fortgesetzt. Eckel wird am 8. Februar 89 Jahre alt wird. Der langjährige Profi des 1. FC Kaiserslautern war mit 19 erstmals deutscher Meister mit dem FCK, mit 22 bereits Weltmeister – als Jüngster beim „Wunder von Bern“. Für Deutschland bestritt er 32 Länderspiele.