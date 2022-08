Tote Tiere, verschreckte Herden: Widerstand gegen Wolf im Westerwald wächst

Im Pfälzerwald geht ein Wolf um, vor zwei Wochen attackierte er eine Herde aus Schafen und Ziegen bei Dahn. Im Landesnorden, im Westerwald, gehören solche Vorfälle inzwischen fast zum Alltag. An sie gewöhnt haben sich die Menschen aber nicht, im Gegenteil. Es regt sich Widerstand gegen den Beutegreifer. Zum Artikel und zum Kommentar

Fracking in Deutschland - Söder mit kontroversem Vorstoß

Bayerns Ministerpräsident hat eine Kontroverse ausgelöst. In Niedersachsen gebe es große Erdgasfelder, sagt er. Und regt eine Diskussion an über die verbotene Erdgas- und Erdölfördermethode. Berlin-Korrespondent Hartmut Rodenwoldt erklärt die Debatte in Fragen und Antworten. Zum Artikel

Jungbauer als „Pflanzenschützer“: Wie wichtig oder schädlich sind Pestizide wirklich?

Was passiert eigentlich, wenn Bauern auf jede Art von Pflanzenschutz verzichten? Das zeigt Markus Paul mit der Aktion „Schau ins Feld“. Der Jungbauer aus Steinfeld (Kreis Südliche Weinstraße) will der Bevölkerung damit näherbringen, dass man Spritzen nicht gleich verteufeln sollte. Umweltschützer sehen die Initiative kritisch. Zum Artikel

Ärger um Protokoll wegen Falschparkens: „Das ist die Quittung, wenn man hilft“

Seinem Ärger über ein Ticket wegen Gehwegparkens in Lauterecken (Kreis Kusel) hat Swen Mohr in einem vielfach geteilten Post online Luft gemacht. Er habe seiner Tante helfen müssen, erklärt er. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde sieht keinen Grund, den Strafzettel zurückzunehmen. Zum Artikel

Wegen Wohnungsabsage: Enttäuschter Interessent erschießt 78-jährige Vermieterin

Die Polizei ermittelt, wie ein 51 Jahre alter Mann an den Revolver gelangte, mit dem er bei der Bluttat von Ottweiler schoss. Der Taxifahrer hatte am Freitag eine 78 Jahre alte Frau erschossen, ihren Bekannten lebensgefährlich verletzt und sich dann selbst gerichtet. Zum Artikel

Heizöl: Tank füllen, ehe es kalt wird

Hausbesitzer und Mieter mit Ölheizung müssen weder Versorgungslücken noch Preisexplosionen fürchten. Wer Nachschub braucht, sollte trotzdem jede Sparchance nutzen. Zum Artikel

Kita-Eltern besorgt wegen Horrorfigur Huggy Wuggy

Eltern von Kita-Kindern aus dem Kreis Südliche Weinstraße machen sich Sorgen. Im Umlauf ist eine fiktive Figur, die ihre Sprösslinge verängstigen kann. Sie kommt im Internet in Videos vor und ist auch als Plüschtier zu haben. Es wird vor psychologischen Folgen gewarnt. Zum Artikel

Nach dem Pokal-Aus: FCK zwischen Scheißgefühl und Stolz

Der 1. FC Kaiserslautern muss sich nach der Pokalniederlage gegen den SC Freiburg nicht grämen. Aber es gibt auch Defizite. Faktisch haben die Roten Teufel zwar verloren – nicht aber spirituell, findet Terrence Boyd. Zum Artikel

Auch Einwohner Neustadts betroffen: Der Tag, an dem die BASF explodierte

Ein Krater so groß wie eineinhalb Fußballfelder, 560 Tote und mehr als 2000 Verletzte: So lautet die schreckliche Bilanz der BASF-Explosion im September 1921. Am Neustadter Hauptbahnhof spielten sich Szenen der Verzweiflung ab. Zum Artikel