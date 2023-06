Die Horror-Baustelle: Acht Monate Stillstand

Bald rollen wieder die Bagger. Doch acht Monate lang stand eine Straßenbaustelle im Donnersbergkreis komplett still. Warum? Zum Artikel

Minuten zwischen Leben und Tod

Nach einem Unfall oder in einem medizinischen Notfall zählt jede Minute. Derzeit überprüfen Wissenschaftler, was sich an der Rettungskette ändern muss, damit die Helfer schneller bei den Betroffenen ankommen. Auch ein Pfälzer Forscher mischt mit. Zum Artikel

„Eine gute Saison“

Dirk Schuster führte den 1. FC Kaiserslautern in die Zweite Fußball-Bundesliga und dort zeitweise bis auf Platz vier. Welche Fehler dem Fußball-Lehrer unterliefen, wo er Handlungsbedarf sieht und was er zur Causa Philipp Klement sagt, gab Schuster im Interview preis. Zum Artikel

Fan-Krawalle: Aussage gegen Aussage

Nach dem Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf gerieten Anhänger der Roten Teufel mit der Polizei aneinander. Nun attackiert das Fanbündnis des FCK die Polizei massiv. Zum Artikel

A6: Neue Details zum tödlichen Lastwagen-Unfall

Nach dem tödlichen Unfall eines Lastwagenfahrers auf der A6 bei Grünstadt vor drei Wochen haben Gerichtsmediziner inzwischen herausgefunden, woran genau der 36-Jährige gestorben ist. Eine weitere Frage ist aber noch offen. Zum Artikel

Anlieger von Umleitung leiden unter B10-Baustelle

Stell Dir vor, es ist Sommer, und Du kannst nicht raus. Sanierungsarbeiten an der B10 in der Südpfalz drücken Verkehr in die Dörfer. Die Menschen dort schwanken zwischen Gelassenheit, Resignation und Ärger. Eine Polizeikontrolle ergibt ein bezeichnendes Ergebnis. Zum Artikel

Bademeister krank, Freibad zugesperrt

Die Sonne lacht – das Freibad hat zu. So war es am Donnerstag in Zweibrücken. Die Betreiber verweisen auf Personalmangel. Zum Artikel

Rückkehr der Musterung?

Seit 2011 ist die Wehrpflicht ausgesetzt – laut Kanzler und Verteidigungsminister soll das auch so bleiben. Die Wehrbeauftragte regt nun an, junge Menschen dennoch auf ihre Wehrdienstfähigkeit zu untersuchen. Zum Artikel

„Rente mit 63“: Eine Frage des Jahrgangs

Fragen und Antworten: Wer besonders lange in die Rentenversicherung eingezahlt hat, kann abschlagsfrei vorzeitig in Rente gehen. Wie ist das mit der „Rente mit 63“? Zum Artikel

Slevogt-Weg und Slevogt-Hof: Wanderung bei Leinsweiler

Sehen, was Max Slevogt sah: Esskastanien-Haine, die Madenburg, Neukastel, Weinberge zwischen Leinsweiler und Eschbach – fast alles, was Wanderern auf dieser Rundtour begegnet, hat der deutsche Impressionist ehedem gemalt. Eine Wanderung auf des Künstlers Pfaden, und das 13 Kilometer lang. Zum Artikel