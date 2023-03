Der EHC Zweibrücken muss auf die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest noch warten: In einem packenden Match unterlagen die „Hornets“ in der Overtime bei den Stuttgart Rebels mit 5:6 (0:3, 3:1, 2:1; 0:1). Nun kommt es am Sonntagabend in der Zweibrücker Eishalle zum alles entscheidenden Spiel fünf – quasi ein Finale im Finale.

0:3 hieß es in der ersten Drittelpause, im zweiten Abschnitt fiel sogar das 0:4. Das Spiel schien verloren. Mit einer Energieleistung trafen Marco Trenholm, zweimal Justin Grillo und Claudio Schreyer zum Ausgleich. Die Stuttgarter 5:4-Führung konterte Julian Reiss wenige Sekunden vor Spielende zum erneuten Ausgleich.

In der Verlängerung konnte Zweibrücken eine Überzahl nicht nutzen, von der Strafbank kommend erzielte Mathias Vostarek den Stuttgarter Siegtreffer vor über 1700 Zuschauern in der fast ausverkauften Stuttgarter Eishalle.