Die südpfälzische Gemeinde Essingen wird für den Baumarktkonzern Essingen zu einem bundesweit wichtigen Dreh- und Angelpunkt. Im Ortsteil Dreihof sollen die Hochbauarbeiten für zwei neue Hallen entstehen, die den Logistik-Standort ergänzen sollen. Dafür investiert die Firma 25 Millionen Euro. Der Neubau ist nötig, weil sperrige Artikel, beispielsweise überdurchschnittlich große Arbeitsplatten, dort wegen der schmalen Tore und der fehlenden optimalen Be- und Entlademöglichkeit an einem externen Standort im südhessischen Lorsch verarbeitet werden müssen. Beim symbolischen Spatenstich erläuterten die Verantwortlichen unter anderem, was auch in puncto Nachhaltigkeit getan wird.

