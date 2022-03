Der Pfälzer Bau- und Gartenmarktkonzern Hornbach hat im Ende Februar beendeten Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von rund 5,875 Milliarden Euro erzielt. Das hat der Vorstand am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt. Damit liege der Umsatz um 7,7 Prozent über dem des Vorjahres. In einer Prognoseaktualisierung hatte der Konzern Anfang Dezember mit einem Umsatzwachstum zwischen 2 und 7 Prozent für das Gesamtjahr 2021/22 gerechnet. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Heimwerkerprodukten sowie die gestiegene Inflation, die sich sowohl auf die Einkaufs- als auch auf die Verkaufspreise ausgewirkt habe, nannte Hornbach als Grund für den deutlichen Zuwachs. Das vorläufige bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg nach Unternehmensangaben um etwa 11 Prozent auf rund 364 Millionen Euro und liege damit innerhalb der prognostizierten Spanne von 330 bis 380 Millionen Euro.

Weitere Details zur Umsatzentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 will Hornbach am Dienstag mitteilen. Die endgültigen Zahlen und Details zur Ergebnisentwicklung veröffentlicht das Unternehmen am 17. Mai.