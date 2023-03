Ende März werden die Bauarbeiten am zweiten Logistikzentrum von Hornbach auf dem Dreihof weitgehend abgeschlossen sein, wie der Baumarkt-Konzern auf Anfrage informiert. Die Zufahrten werden in zwei Abschnitten ab Mitte April fertiggestellt. Die Eröffnung wird am Samstag, 22. April, gefeiert. Der Betrieb wird laut dem Leiter des Logistikzentrums, Senad Sahinovic, im Juni starten. Sowohl der Zeit- als auch der Kostenrahmen würden eingehalten. Das Logistikzentrum auf dem 60.000 Quadratmeter großen Areal soll 25 Millionen Euro kosten. Bebaut wird eine Fläche von 23.000 Quadratmetern. Die umliegenden Grünflächen seien mit Öko-Habitaten für Amphibien, Insekten und Vögel ausgestattet worden, so Sahinovic. Heimische Bäume und Sträucher seien gepflanzt worden. Zudem sei die Außenbeleuchtung auf das naheliegende Naturschutzgebiet abgestimmt worden. Auf dem Dach der hinteren Hallen betreibe Hornbach eine 500-kWp-Fotovoltaikanlage, das Dach der vorderen Hallen sei begrünt worden.