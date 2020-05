Der Pfälzer Bau- und Gartenmarktkonzern Hornbach präsentiert glänzende Geschäftszahlen und denkt über eine „Corona-Prämie“ für die Mitarbeiter nach.

Albrecht Hornbach gab sich wie immer zurückhaltend. „Das Corona-Virus geht auch an Hornbach nicht spurlos vorüber“, sagte der Chef der gleichnamigen Baumarkt-Gruppe. Zwar hat das Pfälzer Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr, das am 29. Februar endete, mal wieder eine Punktlandung hingelegt und ist zudem fulminant in das neue Jahr gestartet – aber angesichts der hohen Konjunkturrisiken bleibe man vorsichtig.

