Für den südpfälzischen Baumarktkonzern Hornbach wird der Essinger Ortsteil Dreihof zum neuen Dreh- und Angelpunkt. An dem Standort im Landkreis Südliche Weinstraße wird in Kürze ein neues Logistikzentrum in Betrieb gehen. Dort sollen sperrige Artikel umgeschlagen und eingelagert werden. Der Neubau ergänzt das seit 1999 bestehende Logistikzentrum, in dem die Rahmenbedingungen für solch ein Cross-Docking-Center, sprich Umschlagsort, für Baumarktartikel mit Übergröße nicht gegeben waren. Mehr als 25 Millionen Euro investiert die Firma, die nach eigenen Angaben zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarfe in Europa gehört.