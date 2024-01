Die Corona-Pandemie hat in vielen Unternehmens-Büros möglich gemacht, was zuvor undenkbar war: das ausschließliche Arbeiten vom heimischen Schreibtisch aus. Viele Unternehmen haben – teils schon vor Jahren – feste Regeln darüber aufgestellt, wie Arbeiten in Präsenz und von zu Hause aus verteilt werden, wie eine RHEINPFALZ-Umfrage ergab. Von einer dauerhaften Rückkehr ins Büro spricht niemand. Die Industrie- und Handelskammer schätzt, dass Homeoffice auch künftig zumindest tageweise Bestand haben wird.

