Schon 28 Drogentote sind für das laufende Jahr 2021 im Saarland zu beklagen. Zuletzt, so meldete die Polizei am 9. November, sei der Fall eines 27-jährigen Saarbrückers bekannt geworden, der am 16. Oktober leblos in der Wohnung eines Bekannten gefunden wurde. Der Verstorbene sei den Behörden bis dato nicht als Rauschgiftkonsument bekannt gewesen. Eine Obduktion in der Homburger Rechtsmedizin habe eine Drogenvergiftung als Todesursache ergeben.

Dasselbe Resultat zeitigte jetzt die Obduktion eines 30-Jährigen aus dem Raum Homburg. Dessen Leiche sei bereits am 30. April von seiner Mutter zuhause aufgefunden worden.