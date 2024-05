In Homburg wird eine junge Mutter mit ihrem Kind vermisst. Wie die saarländische Polizei informiert, sucht sie nach der 17 Jahre alten Denise Becker und ihrer anderthalb Jahre alten Tochter. Die Vermisste habe am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr 30 eine Jugendhilfeeinrichtung im Homburger Ortsteil Schwarzenbach verlassen und sei seitdem unauffindbar, so die Polizei. Es könne aufgrund der Umstände des Verschwindens nicht ausgeschlossen werden, dass den beiden ein Leid zustoßen könnte.

Die Gesuchte beschreibt die Polizei als etwa 1,60 Meter groß, schlank, lange dunkle Haare, Nasenpiercing. Auch ein Foto wurde veröffentlicht.

Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort der Vermissten können an die Polizeiinspektion Homburg gerichtet werden, Telefon 06841/1060.