Am frühen Dienstagmorgen ist in Zweibrücken ein Feuer in zwei Holzgaragen ausgebrochen. Während der Löscharbeiten kommt es deshalb in der Tschifflicker Straße zu Verkehrsbehinderungen. Zur Brandursache und der Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei zunächst keine Angaben.