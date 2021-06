[Aktualisiert am 2. Juni um 12.55 Uhr] Der Holiday Park in Haßloch wird am 5. Juni wieder seine Tore öffnen. Dies hat Bernd Beitz, Verwaltungsleiter des Freizeitparks, auf Anfrage bestätigt.

„Wir haben dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorgelegt. Alle zuständigen Institutionen haben am Dienstagabend grünes Licht gegeben“, erklärt Beitz. Allerdings bleiben alle Indoorbereiche des Parks vorerst geschlossen.

Weiterhin laufe allerdings das Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht Neustadt, in dem der Park eine Gleichstellung mit Zoos und Museen fordert. „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass ausschließlich in Freizeitparks die Indoorbereiche schließen müssen. Außerdem hat sich herausgestellt, dass laut der neuen Corona-Verfügung auf dem gesamten Gelände Maskenpflicht gilt“, sagt Beitz. „Fast alle Bereiche bereiten sich auf die Öffnung vor, allerdings entscheidet sich erst in den nächsten Tagen, ob wir bestimmte Angebote einschränken müssen.“

Karten für den Holiday Park können online reserviert werden.