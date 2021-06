Mit 2500 Besuchern ist der Holiday Park Haßloch am Samstag nach fast siebenmonatiger Corona-Zwangspause in die Saison 2021 gestartet. Geöffnet ist bisher der Außenbereich. Seine am Montag beim Verwaltungsgericht Neustadt eingereichte Klage gegen das Land, die unter anderem eine „Ungleichbehandlung gegenüber Tierparks und Museen“ monierte, hat der Park überraschend noch am Freitagnachmittag zurückgezogen: Das teilte Verwaltungsleiter Bernd Beitz am Samstag auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Da neben der Öffnung „jetzt endlich ein persönlicher Kontakt“ zum Gesundheitsministerium des Landes hergestellt sei, habe sich der vom belgischen Unternehmen Plopsa betriebene Holiday Park zu diesem Schritt entschieden. „Wir dürfen unser Hygienekonzept nun genauer erläutern und mit aktuellen Fotos dokumentieren“, so Beitz. Die Rücknahme des Eilantrags erfolge über die beauftragte Anwaltskanzlei in Berlin, die bereits im April die Öffnung des Heide-Parks Soltau/Niedersachsen gerichtlich durchgesetzt hatte. „Wir wollen einfach gehört werden und hoffentlich bald auch wieder die Innenbereiche öffnen dürfen“, so Beitz. Auch die Maskenpflicht im Freien sei weiter strittiges Thema: „Da wir nun endlich ins Gespräch kommen, wollten wir aber das Signal setzen, dass man das Ziel bestimmt auch so erreichen kann.“ Das Land habe, so Beitz, „in Aussicht gestellt, dass weitere Lösungen geprüft werden“ und möglicherweise Umsetzung in der Corona-Bekämpfungsverordnung ab 21. Juni finden könnten.

Wickeland öffnet im Juli

Der neue Themenbereich „Wickieland“, der regulär im März gestartet wäre, soll im Juli öffnen. Durch verzögerte Logistik fehlen laut Holiday Park einige wichtige, animierte Elemente.

Für die Besucher stehen aber gewohnte Fahrattraktionen wie „Expedition GeForce“, „Free Fall Tower“, „Sky Scream“, der 2020 eröffnete „Dino Splash“ und Außenattraktionen für Kinder mit Biene Maja, Tabaluga und anderen Charakteren bereit. Besucher ab sechs Jahre müssen im Park medizinische Masken tragen. Testpflicht besteht nicht. Die Außengastronomie ist geöffnet. Tagesgebundene Eintrittskarten müssen auf www.holidaypark.de reserviert werden. Ab dem kommenden Wochenende plant der Park, das Kontingent auf bis zu 5000 Besucher pro Tag zu erhöhen.