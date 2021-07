Ein schönes Fleckchen suchten sich ein paar Feiernde in der Nacht zu Sonntag aus. Den Hohlbrunnen, mitten in den Weinbergen zwischen Diedesfeld und Hambach gelegen. Paradoxerweise haben sie mit ihrem Müll, den sie hinterlassen haben, das zerstört, was sie gesucht haben – die kleine Oase zum Verschnaufen. Hoffentlich findet sich jemand, der die Glasscherben beseitigt, bevor dort der nächste Kindergeburtstag gefeiert wird oder Hundebesitzer mit ihrem Vierbeiner vorbeikommen.