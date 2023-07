[Aktualisiert: 3. Juli 2023, 11.54 Uhr] In der Filiale der Sparkasse in der Ludwigstraße in Hagenbach haben am Montagmorgen gegen 2.30 Uhr Unbekannte zwei Geldautomaten gesprengt. Das teilte die Polizei nun ergänzend mit. Anfangs war nur von einem gesprengten Geldautomaten die Rede. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten nach der Sprengung drei Personen in einem dunklen BMW. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf, brach diese jedoch ab, nachdem er mit dem Fluchtfahrzeug zusammenstieß. Durch die Explosionen wurden die Geldautomaten und das Gebäude beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen gelang es den Tätern nicht, Bargeld zu erbeuten. Laut Polizei läuft die Fahndung. Wer Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden, Telefon 0621 963-2773, E-Mail: kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Nach Mitteilung der Sparkasse kamen bei dem Überfall keine Menschen zu Schaden. Über den Bankräumen befänden sich Wohnungen, die von einem Statiker untersucht würden, ob und wenn ja, in welchem Umfang sie in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Die Sparkassenfiliale wird laut Sparkassensprecher Philipp Schneider bis auf weiteres geschlossen bleiben. Die Geschäftsräume seien arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine Schadenssumme wurde von ihm nicht genannt.

Tipps der Polizei

Für den Fall, dass Passanten Zeugen einer Geldautomatensprengung werden, gibt die Polizei folgende Tipps: Begeben Sie sich nicht in Gefahr. Betreten Sie einen Tatort nach einer Geldautomatensprengung nicht, wenn dieser noch nicht untersucht wurde. Es könnten Folgeexplosionen stattfinden oder das Gebäude könnte beschädigt worden sein. Versuchen Sie nicht, die Täter selbst zu stellen. Diese fahren auf ihrer Flucht mit hoher Geschwindigkeit und rücksichtlos. Wenn Sie eine Tat beobachten, wählen Sie den Notruf 110 und schildern Ihre Beobachtungen aus sicherer Entfernung.