Unbekannte Täter sind in den Ferien in die Nikolaus-von-Weis-Realschule in der Holzstraße in Speyer eingebrochen und haben einen hohen Sachschaden verursacht. Die Polizei nennt als Tatzeitraum Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr. Wie die Täter in das Schulgebäude kamen, ist unklar. Im Inneren brachen sie eine Tür, mehrere Schränke und Behältnisse auf und entwendeten insgesamt einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden wird den Beamten zufolge auf 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei will nun wissen: „Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Nikolaus-von-Weis-Realschule beobachtet? Wer kann Angaben zu Tat oder Tätern machen?“ Hinweise nehmen die Beamten unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.