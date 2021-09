Mehrere Zehntausend Euro Sachschaden sind in der Nacht von Montag auf Dienstag am Frankenthaler Justizzentrum und am Gebäude des Landgerichts in der Innenstadt entstanden. Laut Polizei haben Unbekannte zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 5.45 Uhr, die Schlösser an den Außentüren des Justizzentrums sowie am Einfahrtstor beschädigt. Zudem wurde an der Eingangstür des Landgerichts ein elektronischer Türöffner abgerissen. Den Sachschaden schätzen die Beamten deshalb so hoch, weil voraussichtlich die komplette Schließanlage ausgetauscht werden muss. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen rund um das Justizzentrum, also in der Bahnhofstraße, im Neumayerring, in der Welschgasse oder in der Emil-Rosenberg-Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben. Speziell suchen sie nach Personen oder Fahrzeugen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.