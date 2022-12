Am Samstagmorgen gegen 5.15 Uhr kam es in Alsenz im Donnersbergkreis zum Brand eines Heizschuppens. Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Gebäude, in dem eine Heizung und eine größere Menge Holz untergebracht waren, in Brand. Der Schuppen brannte völlig ab. Der Schaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.