Die Sommerhitze hat auch in der Pfalz erneut zu hohen Ozonwerten geführt. Der Schwellenwert war am Dienstag bereits um 14 Uhr an der Station Wörth überschritten, dort wurden 187 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. Bei mehr als 180 Mikrogramm wird ozonempfindlichen Menschen wie Kindern, Älteren und Asthmatikern empfohlen, ungewohnte körperliche Anstrengungen und besondere sportliche Ausdauerleistungen im Freien zu vermeiden. Bei mehr als 240 Mikrogramm pro Kubikmeter wird Ozon-Alarm ausgerufen. Dann wird allen Bevölkerungsgruppen empfohlen, sich zu schonen.

An der Station Wörth war der Schwellenwert bereits am Montag mit 184 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten worden.