Mord am Willersinnweiher: Täter zu hoher Jugendstrafe verurteilt

Ein damals 17-jähriger Ludwigshafener, dem vorgeworfen wird, am 17. März 2020 ein gleichaltriges Mädchen am Ludwigshafener Willersinnweiher vergewaltigt und erwürgt zu haben, ist nach RHEINPFALZ-Informationen am Dienstag bei einer nicht-öffentlichen Verhandlung zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Er wurde außerdem wegen anderer Fälle belangt. Zum Artikel

Medikamente nicht lieferbar: Apotheke und Ärztin schlagen Alarm

Wer ein bestimmtes Medikament braucht, kann sich im Moment nicht darauf verlassen, dass es verfügbar ist. Lieferengpässe nehmen auch in Frankenthal zu, berichten ein Apotheker und eine Hausärztin. Insbesondere Präparate für Kinder bereiten dem Apotheker Sorgen. Sie erklären die Gründe dafür – und was das für Patienten heißt. Zum Artikel