Wegen einer deutlichen Steigerung bei den Corona-Infektionen hat die Stadt Mainz die Taskforce nach dem Corona-Warn- und Aktionsplan des Landes einberufen. Das sagte der Sprecher der Stadt, Marc-André Glöckner am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage. Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Kreises Mainz-Bingen sei die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals auf 35 angestiegen. Die Inzidenz bezieht sich auf die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage. Wenn dieser Wert fünf Tage hintereinander bei 35 oder höher liegt, wird die Warnstufe „Orange“ ausgerufen.

Bisher nur Warnstufe „Gelb“

Das ist landesweit bisher nur im Landkreis Neuwied der Fall. Die Taskforce berät dann, welche Maßnahmen zu treffen sind. Beispielsweise eine Ausweitung der Maskenpflicht. Mainz hat am Mittwoch erstmals die Warnstufe Gelb ausgerufen, die ab einer Inzidenz von 20 vorgesehen ist. Die Bevölkerung soll dann verstärkt sensibilisiert und aufgeklärt werden. Der Landkreis Germersheim hat diese Warnstufe bereits am Dienstag ausgerufen. Dort ist der Anstieg auf einen Wert von 22 auf eine Reihe von Infektionen in einer Senioreneinrichtung zurückzuführen.

