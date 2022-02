Aufgrund der hohen Infektionszahlen hat das Pfalzklinikum an den Standorten Klingenmünster und Rockenhausen ein Besuchsverbot ausgesprochen. Damit sollen Besucher geschützt werden. Das hat das Pfalzklinikum am Donnerstag mitgeteilt. Die Maßnahme ist zunächst bis einschließlich 28. Februar befristet. Ausgenommen vom Besuchsverbot sind die Einrichtungen der Gemeindepsychiatrie (Betreuen-Fördern-Wohnen). Durch die hohen Infektionszahlen lassen sich laut Pressemitteilung die Infektionsketten am Pfalzklinikum nicht mehr nachvollziehen. Hinzu kommen vermehrte krankheitsbedingte Personalausfälle. In begründeten Ausnahmefällen können Besuche weiter möglich sein. Das müsse direkt mit der entsprechenden Klinik geklärt werden.

Alle Informationen gibt es auf der Internseite des Pfalzklinikums.