Für besondere Leistungen bei der Landesprämierung für Edelbrände 2020 wurden zwei pfälzische Brennereibetriebe mit Staatsehrenpreisen ausgezeichnet: die Nordpfälzer Edelobst- und Whiskydestillerie, Christiane und Bernhard Höning, in Winnweiler (Donnersbergkreis) und die Edelobstbrennerei Thomas Scherner in Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim). Das hat die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz am Freitagmorgen mitgeteilt. Bei deren Wettbewerb für Edelbranderzeuger haben dieses Jahr außerdem fünf weitere Teilnehmer aus der Pfalz Ehrenpreise errungen.

Bei der Edelbandprämierung hatten sich diesmal landesweit 80 Betriebe mit insgesamt 647 Erzeugnissen um Kammerpreismünzen beworben.