„Wo ist der Hofmeister-Butterkranz?“, fragt eine Leserin die Lokalredaktion, nachdem die RHEINPFALZ vor wenigen Tagen groß darüber berichtet hat, dass nun auch Edeka-Kissel in Landau und im Kreis SÜW den beliebten Kranz wieder verkauft. Die Landauerin erzählt, sie habe alle SBK-Filialen in der Nähe abgeklappert und auch im Real geschaut, „aber nix war zu finden“. Zumindest bei Frey&Kissel heißt es, die Märkte in Landau, Bad Bergzabern, Birkweiler und Kandel würden einmal wöchentlich beliefert – mit fast 650 halben Hofmeister-Hefekränzen. Doch die Nachfrage nach dem Butterkranz sei so groß, dass er zuweilen nach drei Tagen ausverkauft sei.

Das begehrte Backwerk wird nach der Hofmeister-Pleite nun in der Biebelsheimer Mühle im Kreis Trier-Saarburg gebacken. Der Geschäftsführer der Bäckerei mit 600 Mitarbeitern und 65 Filialen, Michael Wacht, hat von Hofmeister die Rezeptur und auch die Verpackungsanlage gekauft. Wie es heißt, soll die Produktion hochgefahren werden.