Was der 1. FC Kaiserslautern in der Endphase der Saison nicht brauchen kann, ist Verletzungspech. Abgesehen von den Langzeitlädierten ist es um die Physis der Profis gut bestellt, mit einer bedeutenden Ausnahme: Felix Götze. Der 24-Jährige erleidet Rückschlag um Rückschlag, am Sonntag musste er im Drittliga-Spitzenspiel beim SV Waldhof Mannheim (0:0) abermals früh das Feld verlassen, nachdem er bei einem Zweikampf mit Adrien Lebeau umgeknickt war. Von Mannschaftsarzt Harald Dinges und Physiotherapeut Frank Sänger gestützt, humpelte Götze vom Rasen.

Einiges deutete darauf hin, dass ein Band im rechten Sprunggelenk geschädigt sein könnte. Am Montag aber funkte die medizinische Abteilung des Tabellenzweiten ein Signal der Hoffnung. Die finale Diagnose stehe zwar aus, von einem Bänderriss aber sei nicht auszugehen. Gegen den SC Verl am kommenden Samstag wird Götze fehlen – mit einer längeren Pause rechnet der FCK jedoch nicht.