Sinkende Temperaturen, Schneefall und Sonnenschein - das bringt die zweite Wochenhälfte in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Donnerstag kann es bei starker Bewölkung noch bis zu zehn Grad geben, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch mitteilte. Am Abend soll Regen einsetzen, der im Laufe der Nacht zunächst im Bergland in Schnee übergehe. Am Freitag könne es dann auch in tieferen Lagen schneien, so die Meteorologin. Allerdings gebe es an diesem Tag auch sonnige Abschnitte. Die Temperaturen liegen am Freitag nach Angaben des DWD zwischen fünf und acht Grad. In den Nächten soll es in der zweiten Wochenhälfte verbreitet Frost und Glätte geben.