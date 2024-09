Zum Hofflohmarkt laden Eppsteiner am Samstag, 21. September, von 10 bis 16 Uhr ein. Veranstalter sind Ortsvorsteher Uwe Klodt ( SPD) und das Ortskartell Eppstein. Anmeldungen können noch per E-Mail an Ortskartell-Eppstein@t-online.de geschickt werden oder telefonisch unter 06233 5791151 bis Mittwoch, 18. September, unter Angabe von Namen und Adresse erfolgen. Alle Teilnehmer werden in dem Eppsteiner Ortsplan vermerkt.

Der ist dann am Veranstaltungstag im Internet unter www.Eppstein-Pfalz.de einzusehen und auch als Flyer ausgelegt. am Mittwoch ist er in der Ortsverwaltung erhältlich. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass ein gewerblicher Verkauf sowie Verkaufstische auf öffentlichen Flächen nicht erlaubt sind. Der Verkauf von Getränken und Speisen ist ebenfalls nicht gestattet. Die Initiatoren übernehmen keine Haftung für Schäden.