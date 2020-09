Peter Hofmann, der Präsident der TSG 1899 Hoffenheim, ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren verstorben. Das teilte die TSG am späten Freitagabend mit. „Wir haben in Peter Hofmann einen Mann verloren, der die TSG wie kein anderer kannte und gelebt hat. Sein Wirken wird unvergessen bleiben. Wir werden ihn sehr vermissen“, sagte TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp über seinen Weggefährten. Peter Hofmann führten den Verein seit 1996. Vor seiner Tätigkeit als Präsident war Peter Hofmann für die TSG als Spieler, Spielausschussvorsitzender und Abteilungsleiter Fußball tätig Er stand für die alten Werte, war ein Mann des Ausgleichs. Peter Hofmann hat den Aufstieg des Dorfvereins von der A-Klasse bis in die Bundesliga aktiv begleitet. In einem Interview mit der „RHEINPFALZ“ bekannte er eine große Sympathie für den 1. FC Kaiserslautern.