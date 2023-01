Die TSG Hoffenheim unterliegt Borussia Mönchengladbach 1:4. Das Ende einer Negativserie. Hoffenheim verharrt derweil in der Krise, hat weiter nur drei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. „Von fünf Schüssen sind vier drin. Das ist so in einer solchen Situation. Die Verunsicherung ist da. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, das müssen wir erzwingen. Wir bleiben dran“, sagte Trainer André Breitenreiter. Der letzte Bundesliga-Sieg seiner Mannschaft datiert vom 14. Oktober, damals gab es ein 3:0 bei Schalke 04. Mehr zum Spiel lesen Sie hier.