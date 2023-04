Weil er einen Fan des FC Schalke 04 eine Treppe heruntergestoßen haben soll, sitzt ein Sicherheitsmitarbeiter der TSG Hoffenheim in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mit. Nach der Partie am 27. Spieltag der Bundesliga am 9. April gerieten beide Männer in Streit, bevor es zu dem Vorfall kam. Durch den Sturz erlitt der Mann schwerste Verletzungen im Kopfbereich und schwebte zunächst in Lebensgefahr, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Während der Ermittlungen identifizierten die Behörden den 40-jährigen Beschuldigten als Tatverdächtigen. Nun wurde der Haftbefehl gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung umgesetzt, die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.